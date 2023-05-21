هاني فرحات: مهرجان الموسيقي العربية تاريخ كبير ونسعي لتقديم دورة ترضي كل الأذواق

بدأ المايسترو هاني فرحات مدير مهرجان الموسيقي العربية الإعداد للدورة 32 للمهرجان.

وقال فرحات عن توليه المهمة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك “:” سعيد بتولي المهمة وبثقة وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني ورئيس دار الأوبرا د. خالد داغر وهما يدعماني ودائمي التشاور معي وهذا الأمر يجعلني مطمئن ".



وأضاف هاني: " مهرجان الموسيقي العربية أهم المهرجانات الغنائية في عالمنا العربي وكل الفنانيين الكبار يرتبطون به بذكريات خاصة، ولذلك الدورة الجديدة تحتاج إلي دراسة متأنية حتي تخرج بالشكل الذي يليق بمصر وكل فريق العمل متحمس بالفعل للخروج بدورة إستثنائية ".



وتابع فرحات: " لم نحدد سوي الخطوط العريضة الخاصة بالمهرجان، ومازلنا في البداية ولم نختار أي فنان والجمهور سوف يفاجيء وهدفنا هو ارضاء كل الأذواق ،كما أننا منفتحين تماما علي كل الآراء والأفكار التي تفيد المهرجان لأننا لن نرضى إلا بمزيد من الازدهار للمهرجان ".