الاتحاد السكندري يختتم استعدادته لموقعة المصري في الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ،استعدادته لموقعة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز .

يسعى زوران مانولوفيتش وجهازه المعاون خلال التدريب الأخير ، إلى وضع الرتوش الأخيرة لتشكيل الأخضر أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز .

ويستضيف استاد الجيش ببرج العرب ،لقاء الاتحاد السكندري والمصري ،في السابعة مساء غداً الإثنين ،ضمن منافسات الجولة رقم ٢٩ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

ويدخل الاتحاد السكندري اللقاء برصيد ٤٠ نقطة في المركز السادس ،بينما المصري البورسعيدي في المركز الثامن برصيد ٣٧ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .