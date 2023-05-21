يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ،استعدادته لموقعة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز .
يسعى زوران مانولوفيتش وجهازه المعاون خلال التدريب الأخير ، إلى وضع الرتوش الأخيرة لتشكيل الأخضر أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز .
ويستضيف استاد الجيش ببرج العرب ،لقاء الاتحاد السكندري والمصري ،في السابعة مساء غداً الإثنين ،ضمن منافسات الجولة رقم ٢٩ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .
ويدخل الاتحاد السكندري اللقاء برصيد ٤٠ نقطة في المركز السادس ،بينما المصري البورسعيدي في المركز الثامن برصيد ٣٧ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .
البوابة سبورت
الاتحاد السكندري يختتم استعدادته لموقعة المصري في الدوري
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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ،استعدادته لموقعة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز .
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ،استعدادته لموقعة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز .