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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يختتم استعدادته لموقعة المصري في الدوري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يختتم استعدادته لموقعة المصري
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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ،استعدادته لموقعة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز .
 يسعى زوران مانولوفيتش وجهازه المعاون خلال التدريب الأخير ، إلى وضع الرتوش الأخيرة لتشكيل الأخضر أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز .
ويستضيف استاد الجيش ببرج العرب ،لقاء الاتحاد السكندري والمصري ،في السابعة مساء غداً الإثنين ،ضمن منافسات الجولة رقم ٢٩ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .
ويدخل الاتحاد السكندري اللقاء برصيد ٤٠ نقطة في المركز السادس ،بينما المصري البورسعيدي في المركز الثامن برصيد ٣٧ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

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