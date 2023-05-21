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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سفير الاتحاد الأوروبي: مشاركة المرأة في الانتخابات شرط لنجاح التغيير الحقيقي في ليبيا

مشاركة المرأة في
مشاركة المرأة في الانتخابات بليبيا
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قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ساباديل جوزيه، إن تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات ليس مسألة عدالة فقط، لكنه شرط لنجاح التغيير الحقيقي في ليبيا.
وأوضح في تغريدة له عبر تويتر اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال" أن مشاركة المرأة في الانتخابات ترتبط بالنجاح الحقيقي للتغيير في ليبيا،معربا عن سعادته للمشاركة في أعمال المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة - آليات وحلول" الذي بدأ اليوم الاحد بالعاصمة طرابلس تحت أشراف وحدة دعم المرأة بالمفوضية العليا للانتخابات، والشبكة العربية للمرأة والانتخابات، والاتحاد النسائي الليبي العام.

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