مياه الدقهلية تنظم ندوة دينية لنشر الفكر الوسطي للإسلام والحفاظ على المال العام

استقبل مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ كلًا من فضيلة الشيخ أحمد عبد الوهاب الوكيل، وفضيلة الشيخ عمر أبو النجا محمد، الموجهين بمنطقة وعظ القليوبية، وذلك لتقديم ندوة للعاملين بالشركة لنشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم، ونشر سماحة الدين الإسلامي، وبيان وسطيته.

تناولت الندوة الحديث عن ضرورة الحفاظ على المال العام، باعتباره أمانة سيحاسبنا الله عليها، وأكدوا على وجوب تحري الأموال الحلال، والبعد عن الحرام في تعاملاتنا اليومية بالعمل؛ فلا نستخف الأخذ منه، ولا نُسمي الأمور بغير مسمياتها، للاستفادة من مناصبنا: كـأخذ الرشاوى من أصحاب المصالح على سبيل أنها إكرامية أو هدية، بالإضافة لسرعة العدول عن الخطأ، والرجوع للصواب.

كما تناولت الندوة التأكيد على ضرورة مراعاة الله في أوقات العمل، وممتلكاته، وأهمية الإحسان به وإتقانه، وعدم الاستهانة به، لأننا سنُسأل عنه من الله، وتطرق الحديث عن ضرورة التيسير على المواطنين من خلال عملنا، وعدم تعسير الأمور عليهم ليكون ذلك مدخل للتقرب من الله، وتحري الرزق الحلال في أعمالنا.

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