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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس الشيوخ يسأل: هل تركيب الأدوية فى الصيدليات متاح؟

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
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طرح  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ  خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، تساؤلا حول مدى استمرارية قيام بعض الصيادلة بتركيب الأدوية فى سبيل توفيرها للمرضى بسعر مناسب.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الصيدلي قديما كان يقوم بتركيب الأدوية فى الصيدلية ويبدو أن ذلك اختفى الآن.

وتساءل رئيس مجلس الشيوخ قائلا :" هل يمكن  العودة لتركيب الأدوية فى الصيدلية، لاسيما وأنها كانت مهمة فى الصعيد و ميسرة للغاية، و كان الصيدلي يركب الأدوية البسيطة ويقوم بتوفيرها  بسرعة، متسائلا: هل الصيدلي الموجود الآن مؤهل لمثل هذا الدور.

أكد  الدكتور تامر عصام  رئيس هيئة الدواء المصرية قائلا: أنا صيدلي وأستاذ فى كلية الصيدلة، وقولا واحدا الصيدلي الآن مؤهل جدا لهذا الدور، ولا أحد يزايد على دور الصيدلي في هذا الأمر.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى وجود تحديات الآن، لاسيما وأن  إعداد  التركيبات لم يعد موجود فى العالم، والجميع يتجه للأدوية الحديثة، وهى ذات تقنية عالية فى تركيبها، وهناك بعض التركيبات تصنع فى الصيدليات وفعالة جدا، ولكن العالم تغير ولم يعد عليه الإقبال الفظيع وبعد إقرار برامج الصيدلة الاكلينيكية أصبح الصيدلي مؤهل جدا.   

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ الأدوية الصيادلة