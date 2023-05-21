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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استمرار حبس بائع متهم بالشروع فى قتل جارته

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس بائع متهم بالشروع فى قتل جارته لسرقتها ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم مؤمن فرج رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال مسنة مصابه بقطع في فروة الرأس وادعاء تعدي آخر ومقيمة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص وسؤال المصابة أفادت بتعدي بائع أحذيه مقيم بذات العقار؛ عليها وسرقة مشغولات ذهبية من الشقة محل سكنها.

بعمل التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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