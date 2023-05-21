«هو كمان سارق من بيكاسو».. غادة والي ترد على اتهامات الفنان الروسي (فيديو)

تصدرت مُصممة الجرافيك غادة والي، مُحركات البحث والتريند الساعات الماضية، حيث حلت «والي» ضيفة بإحدى البرامج المُتلفزة أمس السبت، للرد على ادعاء الفنان الروسي جريجوري كوراسوف، والذي اتهمها للمرة الثانية باستخدام لوحاته، وإدخالها في تصميماتها دون إذنه أو ذكر اسمه، يأتي ذلك بعد تصميمات «والي» بمحطة مترو كلية البنات، وتصميمات جديدة لإعلان مُنتج لشركة مياه غازية شهيرة.

وجاءت أبرز تصريحات «والي» للرد على اتهامات الفنان الروسي، أنها تعمل في المجال دون واسطة، لا تربطها أي صلة قرابة بأي مسئول: «أنا مش قريبة حد.. ومعرفش حد هنا خالص.. وعشت برا كتير.. محدش ساندني ومسنودة من ربنا.. أنا بقالي 15 سنة شغالة في المجال".

وعن تنفيذ التصميمات، ردت قائلة: «جالي إيميل من الشركة الفرنسية للعمل.. وأنا أمتلك شركة ومعايا فريق عمل وعبارة عن جمعية بنات لم تتجاوز أعمارهن الـ 30 سنة.. فقدمت مقترح للشركة الفرنسية واتوافق عليه بعد مناقصة كبيرة»، مشيرة إلى أن فكرة مشروعها تتضمن إحياء التراث المصري، وتم العمل مع خبراء مُختصين تاريخيًا».

وأوضحت أن تصميات محطة المترو تكلفت 12 ألف جنيه وليس ملايين الجنيهات كما يُشاع، لافتة إلى أن تأثري بعمل فني أمر وارد.. ولكن تم تصميم 36 لوحة بمحطات المترو».

وردًا على سؤالها عن سبب عدم الرد على ادعاء الفنان الروسي جريجوري كوراسوف، والذي اتهمها في المرة الأولى بشأن استخدام لوحاته، ردت قائلة: «لم أتمكن من الرد على اتهامي بالسرقة وذلك لأعراض صحية».

وفي أول رد بشأن سرقتها أعمال الفنان الروسي جريجوري كوراسوف، قالت: «الفنان الروسي بيقول إني سرقت منه التصميم.. يبقى هوا كمان سارق من بيكاسو.. إحنا الاتنين واخدين من نفس المصدر الفرعوني، وهناك فرق بين النقل والاقتباس، ويوجد مليون لوحة لفنانين تتشابه أعمالهم»، مؤكدة أنها تعتمد في تصميماتها على الفن الفرعوني بالمعابد المصرية؛ مشيرة إلى أن الفنان الروسي لم يوثق لوحاته عبر المنصة العالمية لتوثيق الأعمال الفنية.

وأعلن مُحامي الفنان الروسي عن اتخاذ، الإجراءات القانونية ضد الشركة والمصممة غادة والي، وطالب بتعويض مادي ضخم واعتذار رسمي عن سرقة أعماله.