المستشار الألماني يصل إلى سول لعقد لقاء قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي

الأحد 21/مايو/2023 - 01:37 م

وصل إلى سول، اليوم الأحد، المستشار الألماني أولاف شولتز فى زيارة لكوريا الجنوبية لإجراء مباحثات مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك- يول، بعد حضور قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية.

ويتوجه شولتز، وهو أول مستشار ألماني يزور سول لعقد اجتماع ثنائي منذ 30 عاما، إلى المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم كوريا الشمالية والجنوبية قبل قمته مع يون.

وذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري في نسخته المعنية بألمانيا، أن الزعيمين سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا قبل أن يغادر شولتز البلاد في وقت متأخر من ليلة الأحد.

وقال مسئولون ألمان الأسبوع الماضي إن جدول أعمال القمة بين شولتز ويون سيتراوح على نطاق واسع بين تغير المناخ والسياسة الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان الحرب في أوكرانيا.

وصرح مسؤول بالحكومة الألمانية للصحفيين بأن الزعيمين سيناقشان خطط سول لتقديم مزيد من المساعدة لأوكرانيا.