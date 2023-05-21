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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أبو الغيط يرحب بتوقيع اتفاق قصير الأمد لوقف إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع

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ابو الغيط يرحب بتوقيع اتفاق قصير الأمد لوقف إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع

 

رضوى السيسي 
 
رحب السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مساء أمس الموافق 20 مايو 2023، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على اتفاق لوقف اطلاق النار قصير الأمد لمدة سبعة أيام، يدخل حيز التنفيذ بعد ٤٨ ساعة من توقيعه، وذلك من أجل تسهيل ايصال المساعدات الانسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية.

وشدد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام علي ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق والتعهدات الواردة فيه خصوصا بعد ان تداولت القمة العربية التي عقدت في جدة في الازمة السودانية وصدر قرار يدعم تلك المحادثات.

إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية السعودية