ads
الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

عبدالرازق يحيل بيان وزارة التخطيط إلى لجنة الشئون المالية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة بيان الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023 /2024 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.

جاء ذلك إعمالا لما نص عليه الدستور في اختصاصات مجلس الشيوخ بدراسة خطة التنمية، بعد أن شهدت جلسات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع قبل الماضي، عرض البيان المالي، وخطة التنمية عن العام المالي 2023 /2024.

وأحال مجلس النواب، البيان المالي الذي ألقاه الدكتور محمد معيط، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، وإحالة خطة التنمية لمجلس الشيوخ. 

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشيوخ الدكتورة هالة السعيد