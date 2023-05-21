نائب يقترح عمل صدقة جارية باسم أعضاء الشيوخ الراحلين

تقدم النائب محمد عبد العليم الضبعاوي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة باقتراح بعمل صدقة جارية باسم أعضاء المجلس الذين توفاهم الله في الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وقال النائب: الأمر اختياريا، وبما أن النائب من الصعيد، هناك العديد من المؤسسات التي تحتاج إلى دعم ومسانده منها على سبيل المثال مستشفى شفاء الأورمان، متابعا: اقترح أن يكون هناك تبرع لعمل صدقة جارية لكل الزملاء الأعضاء الذين فقدناهم.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، نعي عددا من أعضاء المجلس، النائب الراحل محمود بكري، والذي وافته المنية قبل أيام، مؤكدين على دوره الصحفي والبرلماني.