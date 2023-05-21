الحوار الوطني.. محمد النمر: الأحزاب السياسية جزء من النظام السياسي للدولة يحكمها الدستور

قال محمد النمر، ممثل الحزب الناصري بأحزاب الحركة المدنية، أن الأحزاب السياسية هي جزء من النظام السياسي للدولة يحكمها الدستور والقانون، وبالتالي ضرورة أن تكون هناك أحزاب سياسية ده جزء من النظام السياسي للدولة.

وأضاف النمر خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية "مناقشة جميع قضايا اللجنة" ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، عندي ناس من الحزب والحركة المدنية محبوسين في التهمة المتعارف عليها للاسف الانضمام "لجماعة إرهابية".

وطالب ممثل الحزب الناصري، بضرورة الإفراج عن أعضاء الأحزاب المحبوسين وأن يكون هناك حل في قانون الحبس الاحتياطي.

وأكد أن الأحزاب لا تستطيع النزول إلى الشارع والالتحام مع الجماهير، ولابد من السماح للأحزاب بالنزول إلى الشارع لعرض برامجها للمواطنين، وكذلك أن يستمر نقل الأفكار المختلفة مع الحكومة والوضع الحالى أن يكون الإعلام محايد في نقل كافة الرؤى السياسية المختلفة.

وتابع قائلا:"على الأجهزة بالدولة أن تتعامل بحيادية مع الأحزاب".

وشدد محمد النمر أن لجنة شئون الأحزاب غير منوطه بتسمية رئيس الحزب، ولكن عليها أن تنفذ ما جاء في قرار المؤتمر العام للأحزاب.

كما طالب النمر بضرورة منح الأحزاب الحرية في أن تعبر عن رأيها بكل حرية في الشارع دون تعرضها لأى مضايقات أو منع.