برلمانية: المرأة تعيش أفضل عصورها في التمكين.. والولاية على الأطفال يجب أن تكون للأم

أكدت ألفت المزلاوي عضو المجلس النواب، أن المرأة تعيش أفضل عصورها في التمكين السياسي والاقتصادي، وذلك في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتالي يجب أن تكون ولية على أبنائها القصر، فهي أدرى من يؤتمن عليهم: "هذا القانون لم يتغير منذ 71 سنة والسبب في ذلك مذهب فقهي لا يتعلق بالقرآن والسنة، ومن ثم، لماذا لا يكون قابلا للتغيير".

وأضافت "المزلاوي"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية : "نحتاج أن يتم تغيير القانون كله، سواء ما يخص قانون الأحوال الشخصية والولاية التعليمية والوصاية على المال وغيرها من الأمور، نحتاج إلى تشريع عاجل، وتقدمنا بتعديل في هذا الصدد".

وأوضحت، أن القوى الناعمة والدراما التلفزيونية لها دور كبير جدا في الوقت الحالي على مستوى تحريك المياه الراكدة في أكثر من قانون، موجهة الشكر للنائب العام، حيث تناول مسلسل فاتن امل حربي حالات عاجلة، والنائب العام أصدر قرارا بالتمكين خلال 15 يوما استجابة لهذه الحالات العاجلة.