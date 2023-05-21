الطب الشرعي يفحص جثة شاب قتل في أوسيم

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مقتل شاب على يد آخر طعنا بالسكين

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات وكلفت الطب الشرعي بتشريح الجثة واعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجده بمقتل شاب في مشاجرة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي محمد.م.ح، مصاب بطعنة نافذة علي أثرها سقط جثة هامدة.

بعمل التحريات تبين أن المجنى عليه لقي مصرعه علي يد آخر في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.