وحدة الحالات الحرجة بطب المنيا تطلق مؤتمرها السنوي الثاني

عقدت وحدة الحالات الحرجة بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعة المنيا، بالتعاون مع الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، مؤتمرها السنوي الثاني؛ لعرض ومناقشة كل ما هو جديد في مجال طب الأمراض والعنايات المركزة والحالات الحرجة بالمستشفيات الجامعية بمختلف وحداتها، وذلك برعاية من الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وإشراف الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب.



شهد المؤتمر الذي عُقد بالمبنى التعليمي بمستشفى المنيا الجامعي، حضور الدكتور محمد عمر، رئيس وحدة الحالات الحرجة، ورئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، والدكتور يوسف اسماعيل، رئيس قسم الباطنة، والدكتور نزار رفعت، استاذ الصدر بكلية الطب جامعة المنيا، وعدد من رؤساء الاقسام، والاساتذة وشباب الأطباء، والدكتور أحمد عبيد الله، استاذ الحالات الحرجة بطب أسيوط، واساتذة كلية التمريض بجامعة المنيا.



وأشاد رئيس الجامعة بحرص كلية الطب على استمرارية عقد مؤتمراتها العلمية، وسعيها الدؤوب للتعليم الطبي المستمر، مؤكدا بأن هذه المؤتمرات تعد فرصة لنقل وتبادل الخبرات للخروج بتوصيات عمليه تُسهم في الارتقاء بمهنة الطب.



وأوضح الدكتور محمد عمر، ان محاور المؤتمر ستناقش أمراض الحالات الحرجة والعنايات المركزة، بأقسام الباطنة العامة والقلب والصدرية، والعصبية والنفسية وجراحة القلب والصدر والعناية المركزة لقسم التخدير، مضيفًا أن المؤتمر يسعى لتبادل المعرفة والخبرات العلمية الواسعة بين الأساتذة الأطباء واكساب شباب الأطباء المزيد من المهارات، بما يحقق أفضل خدمة لصالح المرضى، وسيقدم المؤتمر على مدار اليومين المنعقدين انتهاءً بغد اليوم العديد من الجلسات والمحاضرات العلمية في التخصصات المختلفة.