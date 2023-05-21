مصر تواجه يواندا الصيني في ربع نهائي بطولة series لسيدات السلة 3x3

يلتقى منتخب مصر لكرة السلة سيدات 3x3 مع يواندا الصينى، اليوم الأحد، فى منافسات ربع النهائي من بطولة women series التى تقام بأذربيجان.

وكان منتخب سيدات السلة قد تغلب فى المباراة الأولى على منتخب ألمانيا _ صاحب المركز الرابع فى النسخة الماضية من البطولة والمصنف الثاني على مستوى العالم_ ورغم تأخر منتخبنا فى النتيجة، إلا أن اللاعبات نجحن فى استعادة توازنهن، وتقديم عرض قوى وحسم المباراة بنتيجة 16-15 لينجح منتخبنا فى تحقيق الفوز فى النهاية.

أما فى المباراة الثانية، التي جمعت منتخب مصر بنظيره الأوكراني، فاز الأخير بنتيجة 20-12، ليحسم صدارة المجموعة لصالحه، بعد ضمان المنتخبان تأهلهما للدور ربع النهائي من البطولة.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من هاجر عامر، ثريا محمد، نادين السلعاوى، ورنيم الجداوي.