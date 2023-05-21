مصر ترحب.. تفاصيل اتفاق جدة بين أطراف الصراع بالسودان

أعلنت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك مساء السبت، أن ممثّلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدته أسبوع يبدأ الاثنين.

تفاصيل الاجتماع

وذكر البيان أن وقف إطلاق النار في السودان: "يمكن تمديده بموافقة الطرفَين".

وأشار إلى أن طرفي النزاع اتفقا أيضا على "إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسيّة".

وأوضح البيان المشترك أن وقف النار "يدخل حيّز التنفيذ الساعة 21,45 بتوقيت الخرطوم يوم 22 مايو" ويستمر سبعة أيام.

وأكد البيان أن كلا الطرفين أعربا عن "التزامهما عدم السعي وراء أي مكاسب عسكرية خلال فترة الإخطار البالغة 48 ساعة بعد توقيع الاتفاقيّة وقبل بدء وقف إطلاق النار".

وتابع البيان المشترك أن الطرفين قد سبق لهما الإعلان عن وقف لإطلاق النار لم يتم العمل به. وعلى عكس وقف إطلاق النار السابق، فقد تم التوقيع من قبل الطرفين على الاتفاقية التي تم التوصل إليها في جدة، وستدعمُها آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة دوليا من السعودية والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وزير الخارجية السعودي

فيما قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن اتفاق وقف إطلاق النار يعطي بصيص من الأمل لأهل السودان ويعد خطوة على الطريق الصحيح.

وأكد وزير الخارجية السعودي، حرص المملكة العربية السعودية، على حقن الدماء السودانية وأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، معربًا عن أمله في تمديد الاتفاق في وقت لاحق.

وزير الخارجية الأمريكي

ومن جانبه، قال بلينكن في تغريدة على "تويتر": "حان الوقت لإسكات المدافع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

وأضاف المسؤول الأمريكي: "أناشد كلا الجانبين التمسك بهذا الاتفاق، وأنظار العالم تراقب".

مصر ترحب

وبدأت الدول في الترحيب بالاتفاق، حيث أعلنت وزارة الخارجية، ترحيب جمهورية مصر العربية بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق الهدنة لمدة أسبوع.

وقال المتحدث باسم الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «ترحب مصر بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق للهدنة لمدة أسبوع.. أعمال الإغاثة وتضميد جراح الأبدان والنفوس تحتاج إلى بيئة آمنة.. ولو لأسبوع».

وأعرب أبو زيد، عن أمله في أن يتم تمديد الهدنة بعد انقضائها، وصولاً لاتفاق شامل ومستدام لوقف لإطلاق النار.

القوى السياسية بالسودان

رحبت قوى الحرية والتغيير بالسودان، اليوم الأحد، باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين طرفي الصراع في السودان، بينما دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى احترام الهدنة.

وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان: "ندعو في قوى الحرية والتغيير للالتزام الكامل بإعلان مبادئ جدة وباتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية ونأمل بأن يشكل هذا الاتفاق خطوة أخرى إلى الأمام في طريق الوقف الكلي لهذه الحرب اللعينة".