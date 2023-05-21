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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بالشروع في قتل شاب بمصر الجديدة

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس عاطلين لشروعهما في قتل شاب بطعنات أثناء سرقته بالإكراه بأحد شوارع مصر الجديدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم وبصحبته نجله "مصاب بجروح قطعية بالجسم" وقرر أنه حال سير نجله بدائرة القسم، استوقفه شخصان “مجهولان”، وقاما بتهديده بسلاح أبيض "كتر"، والشروع فى سرقة ساعة يد خاصته، وحال مقاومتهما تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث). 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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