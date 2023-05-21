بايدن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

الأحد 21/مايو/2023 - 10:47 ص

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، حزمة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الحزمة الجديدة ستشمل ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن ذلك جاء تزامنا مع لقاء بايدن بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مدينة هيروشيما اليابانية، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت، أول شهر مايو الجاري، عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار.

يذكر أنه منذ الأزمة الروسية الأوكرانية، في فبراير 2022، بلغ إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف أكثر من 36 مليار دولار.