أسعار العملات اليوم الأحد 21 مايو 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد ، 21 مايو 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 30.8380 جنيه للشراء، مقابل 30.9357 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 33.3359 جنيه للشراء، مقابل 33.4539 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 38.3378 جنيه للشراء، مقبل 38.4655 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.2264 جنيه للشراء، مقابل 34.3501 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 22.3707 جنيه للشراء، مقابل 22.4465 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 4.3859 جنيه للشراء، مقابل 4.400 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 8.2226 جنيه للشراء، مقابل 8.2491 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 100.3808 جنيه للشراء، 100.7317 جنيه للبيع.

أخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 8.3979 جنيه للشراء، مقابل 8.4252 جنيه للبيع.