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الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الأحد 21 مايو 2023

العملات
العملات
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تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد ، 21 مايو 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي: 

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 30.8380 جنيه للشراء، مقابل 30.9357 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 33.3359 جنيه للشراء، مقابل 33.4539 جنيه للبيع.

 بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو :  38.3378 جنيه للشراء، مقبل 38.4655 جنيه للبيع. 

أما  الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.2264 جنيه للشراء، مقابل 34.3501 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 22.3707 جنيه للشراء،  مقابل 22.4465  جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 4.3859 جنيه للشراء، مقابل 4.400 جنيه للبيع. 

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي: 

سجل سعر الريال السعودي نحو : 8.2226 جنيه للشراء، مقابل 8.2491 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدينار الكويتي نحو :  100.3808 جنيه للشراء، 100.7317 جنيه للبيع.

أخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو  : 8.3979 جنيه للشراء، مقابل  8.4252 جنيه للبيع.

اسعار العملات العملات اليوم