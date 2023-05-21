السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بقضية مجموعة الخانكة الإرهابية

قضت الدائرة الثامنة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون بالسجن المشدد خمس سنوات لأحد المتهمين في قضية مجموعة الخانكة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن بالحكم على أحد المتهمين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات في القضية المعروفة بإسم "مجموعة الخانكة".

ووجهت النيابة ل 23 متهما بالقضية تهم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة أسلحة ومواد - زجاجات ممتلئة بالبنزين - مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين بدون ترخيص أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية، ويمثل في هذه الجناية أمام المحكمة المتهم الثاني فى القضية بعد ضبطه.

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