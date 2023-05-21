«الرياضة» تستقبل بعثة منتخب مصر للمصارعة الرومانية والنسائية

نيابة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استقبل الدكتور نادر التطاوي مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة منتخب مصر للمصارعة الرومانية والنسائية والشباب، بمطار القاهرة الدولي بعد المشاركة في بطولة الإفريقية للمصارعة والتي أقيمت في مدينة الحمامات بتونس خلال الفترة من 15 وحتى 21 مايو.

كما كان في استقبال البعثة من قبل اتحاد المصارعة الدكتور محمود السيد سكرتير عام الاتحاد المصري، وبينما يستكمل بعض من أفراد البعثة للمشاركة في المصارعة الشاطئية.

وقد رفع المنتخب الوطني رصيده إلى 58 ميدالية متنوعة حتى الآن، بواقع 38 ميدالية ذهبية، و14 ميدالية فضية، و6 ميداليات برونزية.

ونقل «التطاوي» تهنئة وزير الشباب والرياضة لأبطال المصارعة، مشيدا بالجهد الذي بذل من أجل تحقيق هذه الميداليات متمنيا لهم التوفيق فى البطولات المقبلة.

وحقق الميداليات الذهبية في المصارعة الرومانية كلًا من: ”هيثم محمود فهمي، محمد إبراهيم كيشو، ومحمد إيهاب خليل، محمد جبر، عبداللطيف محمد أحمد”.

وكما حقق الميداليات الفضية في المصارعة الرومانية عن طريق كل من، أحمد فؤاد بغدودة، عماد أشرف، يحيى محمد عبد القادر “.

بينما حقق اللاعب محمود وليد عبد الفتاح الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الرومانية.

وفي منافسات المصارعة النسائية للكبار، استطاعت اللاعبة سمر حمزة حصد الميدالية الذهبية، بينما حققت اللاعبة سماح عبد اللطيف محمود بالميدالية الفضية.

كما حصلت اللاعبة منة الله أحمد عثمان على الميدالية الفضية، وتوجت اللاعبة فرح علي حمادة بالميدالية البرونزية.