عمرو مصطفى مدافعًا عن أغنية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي: أملك جميع الحقوق للأغنية

علّق الملحن عمرو مصطفى على الجدل المُثار، قائلًا: «الصوت المقدم في الأغنية هو من إنتاج الذكاء الاصطناعي وتم توضيح ذلك على المقطع حفاظًا على الحقوق».

وأضاف «مصطفى» خلال مداخلة إلى برنامج كلمة أخيرة: "الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن الكلمات المستخدمة في هذا المقطع ليست مملوكة، قائلا: "بقالي أكتر من ثلاث سنوات بدرس المزيكا الجديدة وكنت بسأل هنروح فين وحتى ظهر الذكاء الاصطناعي".

وتابع في معرض تعليقه على محسن جابر: "أنت زي والد وأفضالك عليا كبيرة بس السؤال قاموا بالسكوت عن المصنفات الفنية المملوكة لهم من ألحاني والتي قام مطربي المهرجانات بأدائها مثل أغنية العالم الله وأغنية حبيبي لا؟ أنا ضد حمو بيكا يغني أغنية ليا ده إهانة ليا ولأسرتي" ليعقب عليه المنتج محسن جابر: ماتسبهمش قاضيهم وخد حقوقك، أنت فنان كبير بس أبعد عن حتة أم كلثوم ".

وتساءل: «لو جبنا مي فاروق وغنت لأم كلثوم، حد هيقدر يمنعها؟، أنا أملك جميع الحقوق للأغنية الجديدة بصوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي».