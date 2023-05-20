موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023 بين وست هام وفيورنتينا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2023 في نسختها الثانية، عندما يصطدم فريق وست هام يونايتد الإنجليزي بنظيره فيورنتينا الإيطالي.

وكان وست هام، حسم تأهله إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما تخطى عقبة ألكمار الهولندي بمجموع المباراتين بنتيجة 3-1، حيث فاز عليه ذهابًا وإيابًا (2-1) في لندن و(1-0) في هولندا.

بينما بلغ فيورنتينا نهائي الكونفرنس ليج، على حساب بازل السويسري بالفوز عليه بنتيجة 4-3، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث خسر على ملعبه بهدفين مقابل هدف، وفي العودة نجح في إقصاء بازل من المسابقة القارية بالانتصار عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحمل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، مواجهة عربية بين 3 من نجوم العرب في القارة العجوز، حيث يواجه الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب خط وسط الفيولا، شقيقه الجزائري سعيد بن رحمة جناح الفريق اللندني، الذي يضم بين صفوفه أيضًا مدافع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم قطر 2022، نايف أكرد، الذي يقدم مستويات جيدة مع المطارق في الموسم الجاري 2022-2023.

موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023

ويحتضن ملعب إدين أرينا في العاصمة التشيكية براج، نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023 يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو المقبل.

وتنطلق مباراة وست هام وفيورنتينا في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.