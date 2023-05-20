إدارة المقاولون تستقبل وفد دبلومة فيفا.. صور

استقبل المهندس محسن صلاح ، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب ، والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي اليوم، وفد دبلومة الإدارة الرياضية لـ«فيفا» في مصر.

جاء ذلك في حضور الدكتور عمرو محب، ممثل المركز الدولي للدراسات الرياضية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم«فيفا» في مصر، وأعضاء الدبلومة.

وحرص رئيس نادي المقاولون العرب والمشرف على الكرة على تقديم الدعم المعنوي للوفد الذي يضم مجموعة من دارسي دبلومة الإدارة الرياضية للفيفا في مصر.

وقام الوفد بجولة في مقر النادي بالجبل الأخضر ؛ للتعرف على منشآت النادي، والاطلاع على النظم والجوانب الإدارية والفنية فيه، ضمن البرنامج المحدد للدارسين وأبدى الوفد إعجابه بالصرح العملاق والمنشآت في النادي.

وحرص المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على عقد جلسة مع الدارسين وتم عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ نادي المقاولون العرب ثالث أكبر الأندية في مصر من حيث عدد البطولات واثنى المهندس محمد عادل فتحي على فكرة تطبيق الدبلومة ومدى استفادة الدارسين ليصبحوا كوادر إدارية تفيد الرياضة المصرية متحدثا عن ضرورة احتراف الإدارة الرياضية، كما رحب الكابتن شوقي غريب بالحضور متمنيا لهم التوفيق باعتبارهم كوادر المستقبل في الرياضة المصرية.

ويشارك من نادي المقاولون العرب في الدبلومة أحمد هاشم مدير التسويق وحسن الشامي مدير شئون اللاعبين بقطاع الكرة.