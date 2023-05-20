وزارة الرياضة تستعد لدعم عدد من الاتحادات الفترة المقبلة

تستعد وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لدعم عدد من الاتحادات الرياضية خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة فى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.

وكشف مصدر خاص داخل وزارة الشباب والرياضة ان الدعم سيصل الي عددٍ معين من الاتحادات وليس الجميع.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة للبوابة نيوز ان المشاركة فى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 سيكون لها معاير مختلفة وضعتها وزارة الشباب والرياضة أمام الاتحادات وليس مجرد المشاركة فقط.

وأشار الى ان وزارة الشباب والرياضة استقرت علي دعم حوالي 10 اتحادات بشكل كبير والمؤهلين للمنافسة او الحصول علي ميداليات أولمبية.

من ناحية اخرى بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، سُبل تطوير منظومة الطب الرياضي بشكل متكامل، بجانب النواحي التسويقية والاستثمارية، بحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، الدكتور محيي معروف رئيس الإدارة المركزية للإستثمار، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

تناول اللقاء، مناقشة الرؤي المتعلقة بتطوير المنظومة استفادةً من الإمكانيات المتوفرة، وتسويق واستثمار ما تقدمه مراكز الطب الرياضي من خدمات طبية للاعبين والمواطنين لتشغيلها علي نطاق واسع.

أكد وزير الشباب والرياضة، علي دعم الوزارة لمراكز ووحدات الطب الرياضي المتخصصة، وتوفير كافة المستلزمات لها، مشيرًا أن ملف الطب الرياضي ذو أهمية قصوى ينبغي الحفاظ عليه، والعمل علي تطويره بتفكير مختلف علي كافة المستويات، وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها.

وأشار إلي ضرورة التوسع في انتشار خدمات الطب الرياضي التي تتضمن عدة تخصصات، وكذلك ضرورة الاهتمام المجال التعليمي، والتوجه نحو إقامة أكاديمية للطب الرياضي، وتقنين أوضاعها وربطها بالوحدات ومراكز الطب الرياضي علي مستوي الجمهورية.

كما لفت الوزير إلى أهمية مستشفيات الطب الرياضى بمصر، وتوجه الوزارة نحو تطويرها على أعلى مستوى لتقوم بدورها على أكمل وجه خدمةً للاعبين والرياضيين، وفي إطار منظومة كاملة الجاهزية تقدم الخدمات الطبية للرياضيين وعلاجهم وتأهيلهم وفق الأسس العلمية الحديثة، بطريقة تكاملية مع الجوانب التسويقية والاستثمارية.