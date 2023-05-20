ألانيا سبور ينتصر على قيصري برباعية نظيفة في غياب كوكا

حقق فريق ألانيا سبور، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، انتصارًا ساحقًا على مضيفه قيصري سبور برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب قادر هاس ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري التركي.

وجاءت رباعية ألانيا سبور عن طريق، إرنجان يارديمجيه (هدفين) في الدقيقتين 8 و16، وإفتيموس كولوريس في الدقيقة 65، ويوري بالكوفيتش في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع.

ويغيب كوكا عن فريقه للإصابة، التي أنهت موسمه الجاري مع ألانيا قبل نهايته، وذلك في نهاية الشهر الماضي، بعدما تعرض لإصابة خلال مباراة عمراني سبور بالجولة 32 من الدوري التركي، والتي انتهت بفوز رفاق أحمد حسن كوكا بالهدف الوحيد الذي سجله في اللقاء، ليغادر وقتها المباراة قبل نهايتها باكيًا.

ونشر أحمد حسن كوكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة له وعلق عليها قائلًا: للأسف انتهى الموسم الحالي مع الفريق.

وأضاف مهاجم المنتخب الوطني: شكرًا للجميع على الدعم والرسائل، وآسف في حالة عدم الاستطاعة في الرد عليكم جميعًا.

واختتم كوكا: كل تركيزي الآن على التعافي من الإصابة والعودة من جديد بشكل أقوى، ولم يكن الاستسلام أبدًا خيارًا، وتسقط 100 مرة وتقف.

وسجل أحمد حسن كوكا، 10 أهداف مع ألانيا سبور بالدوري التركي هذا الموسم، حيث يعتبر هداف الفريق في الموسم الجاري بالمسابقة.

وبتلك النتيجة، رفع ألانيا سبور رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري التركي، فيما تجمد رصيد قيصري سبور عند 49 نقطة في المركز السابع.