حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 21 مايو 2023

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس، اليوم الأحد، نهارًا حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

وتوقع الخبراء أن يكون هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية) السلوم - مطروح - الضبعة على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية شرقية.