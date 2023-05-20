حبس شاب حرّض فتاة على سرقة والدها بسوهاج وشرع في قتلها بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم السبت، بحبس شاب حرض فتاة على سرقة والدها بسوهاج وشرع في قتلها بنطاق قسم شرطة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تلاحظ لهم وجود إحدى الفتيات ملقاة على الأرض وفى حالة إعياء شديد ومصابة بجرح بالرأس.

بسؤالها قررت أنها قامت بترك مسكنها بمحافظة سوهاج عقب قيامها بسرقة (مبلغ مالى) من والدها بتحريض من (صديقها - مقيم دائرة القسم) وأنه قام بإستئجار شقة بدائرة القسم ، وحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بإصطحابها لمكان العثور عليها وتعدى عليها بالضرب بإستخدام قالب طوب فأغشى عليها فظن أنها قد فارقت الحياة وتركها ولاذ بالفرار.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واستيلائه على المبلغ المالى بحوزتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.