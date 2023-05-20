برلماني: كلمة الرئيس أمام القمة العربية عكست مواقف مصر الثابتة

أكد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام القمة العربية التى عقدت بمدينة جدة السعودية، عكست بكل صدق مواقف مصر الثابتة والواضحة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وكيفية التعامل معها بشكل عقلانى ومتوازن للحفاظ على أمن واستقرار الشعوب العربية، والأمن القومى العربى.

وقال مهني إن كلمة السيسي أمام قمة جدة، حملت الرؤية المصرية المتوازنة، والتي تقف على مسافة واحدة من أي دولة عربية ، واتباع سياسات التهدئة والتمسك بالحلول السلمية، التي تدعو للحفاظ على السلام العربي وتوطيد دعائم الأمن والسلم لكل شعوب المنطقة.

واكمل عضو مجلس النواب إن حرص الدولة المصرية علي نجاح القمة العربية في دورتها الـ32، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي ترأس وفد مصر، وقادة وزعماء الدول العربية الشقيقية بمدينة جدة السعودية، من أجل تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك للتصدي للتحديات الضخمة التي تواجه الدول، وتوحيد الصف، لصالح الأشقاء العرب.

وأضاف مهني أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى تضمن التأكيد على أن الأمن القومى العربى، هو كل لا يتجزأ، وأن الدول العربية بما تمتلكه من قدرات هائلة عليها أن تأخذ زمام المبادرة للحفاظ على الأمن القومى العربى، لضبط إيقاع العلاقات مع الأطراف الإقليمية غير العربية التى نتطلع منها لخطوات مماثلة وصادقة بما يسهم فىتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.