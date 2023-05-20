الاتحاد الأوروبي يدرج 90 شركة حول العالم بحزمة العقوبات الـ11 ضد موسكو

أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، أن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الـ 11 ضد موسكو، ستشمل ما يزيد عن 90 شركة حول العالم، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه هناك أدلة تثبت تحايل هذه الشركات على العقوبات المفروضة ضد روسيا، لافتة إللا أن 8 منها مسجلة في الصين.

وأضافت فون دير لاين، في تصريحات لشبكة "ZDF": "نحن جادون في مسألة وقف التحايل على العقوبات، وسيتم إدراج ما يزيد عن 90 شركة حول العالم من ضمنها 8 شركات مسجلة في الصين ضمن قائمة العقوبات الـ11 ضد موسكو، وهذا بعد حصولنا على أدلة تثبت تحايلها على العقوبات وتسليمها بضائع خاضعة للعقوبات من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا عبر دول ثالثة".

وتابعت أن الشركات الصينية الـ 8 مسجلة على الورق كشركات صينية لكن مالكيها أجانب، وأن ذات الأمر ينطبق على الشركات الـ 90.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي لن يتساهل مع أي تحايل على العقوبات، وسيتم فرض العقوبات على تلك الشركات.