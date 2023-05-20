ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وسجلت حركة الصادر من البضائع العامة 26418 طنا، تشمل: 5164 طن يوريا و4500 طن رمل و 4685 طن أسمنت صب و720 طن سلك معدنى و10346 طن كلينكر و1003 أطنان بضائع متنوعة.

ووصلت حركة الوارد من البضائع العامة 47306 طن تشمل: 1968 طن ابلاكاش و2352 طن خشب زان و 4053 طن فول و 8264 طن خردة و 5000 طن حديد و 3653 طن صويا و 11584 طن ذرة و 9992 طن قمح و 440 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 361 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 247 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2999 حاوية مكافئة

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 169210 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 103654 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3843 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و كفر الشيخ و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3207 شاحنة .

قام اللواء أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بتوجيه التهنئة والتحية إلى جميع النماذج المشرفة من الكوادر النسائية العاملة بميناء دمياط ، وذلك لجهودهن المخلصة التي أسهمت في تنمية وتطوير العمل داخل الميناء بالشراكة مع زملائهن تحقيقاً لمفهوم المساواة في الواجبات والحقوق بين الجنسين ،تزامناً مع اليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري والذى دعت المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) للاحتفال به في الثامن عشر من مايو من كل عام .



وبهذه المناسبة قام رئيس مجلس الإدارة بتكريم عدد من المتميزات من الكوادر النسائية بإدارات الهيئة المختلفة كنماذج لباقي الزميلات العاملات تقديراً و عرفانا لهن كجزء من نسيج العاملين بهيئة ميناء دمياط ، كما قام بتكريم ممثلة ميناء دمياط الزميلة الفائزة بجائزة التميز للمرأة العاملة بالقطاع البحري لهذا العام والتي فازت بها متفوقة على جميع السيدات المرشحات على مستوى كافة الجهات التابعة لقطاع النقل البحري المصري .