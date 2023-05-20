ماني على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ في مواجهة لايبزيج بالدوري الألماني

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة لايبزيج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الألماني.

ويستضيف بايرن ميونخ، اليوم السبت، لايبزيج على ملعب أليانز أرينا، حيث ينطلق اللقاء في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد السنغالي ساديو ماني، على مقاعد بدلاء البايرن في مواجهة لايبزيج، حيث يقود هجوم البافاري، سيرجي جنابري بمعاونة كينجلسي كومان وجمال موسيالا وتوماس مولر.

كما يجلس على دكة بدلاء بايرن ميونخ، ليروى ساني بجانب دايوت أوباميكانو، ويغيب عن اللقاء الكاميروني تشوبو موتينج والحارس المخضرم مانويل نوير.

ويسعى العملاق البافاري في مواجهة اليوم، في حصد الثلاث نقاط من أجل الابتعاد بصدارة البوندسليجا عن بوروسيا دورتموند، ومن أجل حسم لقب الموسم الجاري 2022-2023.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: نصير مزراوي - بنجامين بافارد - ماتياس دي ليخت - جواو كانسيلو

خط الوسط: كيميش - جورتسيكا - توماس مولر

وفي الهجوم: جمال موسيالا - كومان - جنابري.

ويتصدر بايرن ميونخ، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 68 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، فيما يأتي لايبزيج ثالثًا وفي رصيده 60 نقطة.