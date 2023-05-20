قمح علف للأسماك.. النيابة العامة تأمر بتسليم قمح مهرب لصومعة الخارجة في الوادي

أمرت النيابة العامة بالوادي الجديد، اليوم السبت، تسليم 22 طن و 200 كجم قمح لصومعة مدينة الخارجة جرى ضبطه قبل تهريبه خارج الوادي الجديد.

وكانت قد تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أمس الجمعة، برئاسة محمد رجب هديه مدير المديرية، بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط كمية من القمح المهرب لاستخدامه في الأغراض غير المسموح بها وكان سيستخدم علف للأسماك.

وأصدر الدكتور على المصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات لتشديد الرقابة على تداول القمح.

وكان قد أعلن رئيس مركز الخدمة المطور بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، مهندس صلاح حلمي، الأربعاء الماضي ، عن وصول بطاقات تموين ذكية جديدة (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي إصدار جديد) إلى المديرية والإدارات التابعة لها، على أن يتم تسليم البطاقة لصاحبها شخصيا بصورة البطاقة الشخصية.

وأكد صلاح، أنه جرى الخميس 18 مايو الجاري، تسليم البطاقات للإدارات التموينية، بواقع 76 بطاقة لمركز الخارجة، و39 بطاقة لمركز الداخلة، و6 بطاقات لمركز بلاط، و9 بطاقات لمركز باريس، و7 بطاقات لمركز الفرافرة.

وقال مدير المركز المطور بمديرية التموين بالوادي الجديد، إنه جرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجرى بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.

وطالب المواطن أن يتقدم للمكتب التمويني التابع له بإدخال بياناته برقم هاتفه الخاص به للشركة بحيث أن الكارت الجديد لن يفعل إلا بمعرفة المواطن نفسه عن طريق إرسال رسالة للرقم 9136 لتصله رسالة لتفعيل بطاقته وذلك لضمان عدم تفعيل البطاقة إلا بواسطة المواطن صاحب البطاقة.

ومن جانبه أكد المهندس محمد رجب مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، أنه جار العمل على تلقى طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية سواء بدل فاقد أو تالف أو إصدار جديد لضمان أن تغطى المنظومة التموينية كافة قرى ومراكز المحافظة.

وأشار مدير عام التموين إلى أن استخراج بطاقة تموين جديدة للأسرة يتطلب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية وصورة بطاقة التموين الموجود بها وقسيمة الزواج وإيصال حديث وعقد إيجار الشقة مثبت بالشهر العقاري وصورة بطاقة الرقم القومى للزوجة وصورة بطاقة التموين الموجودة بها ورقم هاتف صاحب البطاقة أو أى من أفراد أسرته وشهادات ميلاد الأبناء.