الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا معتدل ليلًا والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا الأحد نهارًا حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وتؤدي الي تدهور الرؤية الأفقية علي الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية) السلوم - مطروح - الضبعة على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 35 21

6 أكتوبر 34 22

بنهــــا 35 23

دمنهور 34 22

وادي النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 21

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 35 22

طنطا 34 22

دمياط 29 20

بورسعيد 29 21

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 21

العريش 30 18

رفح 29 18

رأس سدر 35 17

نخل 32 12

كاترين 28 10

الطور 32 23

طابا 32 20

شرم الشيخ 33 23

الإسكندرية 31 21

العلمين الجديدة 31 20

مطروح 29 19

السلوم 31 18

سيوة 36 19

رأس غارب 32 23

الغردقة 33 23

سفاجا 34 24

مرسى علم 33 23

شلاتين 33 23

حلايب 31 24

أبو رماد 30 23

رأس حدربة 29 23

الفيوم 37 22

بني سويف 37 22

المنيا 37 23

أسيوط 38 23

سوهاج 38 23

قنا 38 24

الأقصر 38 23

أسوان 38 24

الوادى الجديد 39 22

أبوسمبل 38 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالآتي:

العظمى الصغرى

مكة 39 28

المدينة 37 24

الرياض 40 26

المنامة 36 29

أبوظبى 40 30

الدوحة 37 29

الكويت 39 26

دمشق 28 13

بيروت 23 19

عمان 25 17

القدس 26 18

غزة 25 21

بغداد 35 24

مسقط 37 31

صنعاء 26 13

الخرطوم 40 27

طرابلس 23 18

تونس 24 16

الجزائر 21 16

الرباط 21 12

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 21 10

إسطنبول 21 14

إسلام آباد 40 26

نيودلهى 42 30

جاكرتا 33 25

بكين 26 15

كوالالمبور 32 25

طوكيو 27 15

أثينا 22 16

روما 24 13

باريس 21 13

مدريد 21 11

برلين 26 14

لندن 19 10

مونتريال 22 06

موسكو 18 12

نيويورك 25 16

واشنطن 26 14

نواكشوط 29 20

أديس أبابا 23 13