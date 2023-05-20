اجتياز 52 طالبًا دورات مهارات التوظيف بمركز التطوير المهني بجامعة الأقصر

شهد المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر "uccd Luxor"، ختام فعاليات دورتين تدريبيتين، لمهارات التوظيف، بمشاركة 52 طالبًا وطالبة، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

وسلم الدكتور صلاح أبو الحسن، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر، الشهادات للطلاب الذين اجتازوا الدورات التدريبية، بحضور الدكتور وليد محمد عبدالله، وكيل كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمود سيد، وكيل كلية الآثار، والدكتور أحمد حمدي، وكيل كلية الفنون الجميلة، وفريق عمل المركز.

وقال الدكتور صلاح أبوالحسن، مدير مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر، أن الدورتين التدريبيتين عقدا في مقر المركز، على مدار عدة أيام متتالية، مشيراً إلى استمرار المركز في عقد الدورات التدريبية، لتأهيل طلاب جامعة الأقصر، لسوق العمل، وتزويدهم بكافة المهارات التي تجعلهم دومًا في المقدمة.

وأضاف أبو الحسن، أن الدورات التدريبية لمهارات التوظيف، تهدف إلى إتاحة فرصة للطلاب خلال فترة دراستهم لإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويدهم بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل.

من جانبه، أشاد رئيس جامعة الأقصر، بمستوى ونوعية الدورات التدريبية، التي يعقدها مركز التطوير المهني بالجامعة، بهدف تنمية مهارات الطلاب في تخطيط مسارهم المهني؛ وإعدادهم مهارياً لسوق العمل، والتنسيق مع مجتمع الشركات والأعمال؛ لتوفير فرص تدريبية ومهنية لهم.

يشار إلى أن المركز الجامعي للتطوير الوظيفي في جامعة الأقصر جرى إنشائه في كلية الألسن، وفقًا لبرتوكول تعاون تم توقيعه مع الجامعة الأمريكية، حيث اتفق الطرفان بموجبه على إنشاء مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يقدم مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر، خدمات التطوير المهني بجانب دورات تدريبية متخصصة في مجالات المبيعات، التسويق، الإدارة، خدمة العملاء، وغير ذلك من المجالات، بهدف إكساب الطلاب القدرات اللازمة، والمؤهلة لسوق العمل، وزيادة القدرة التنافسية لخريجي جامعة الأقصر.

كان المركز الجامعي للتطوير المهني، أقام فعاليات خلال الأشهر الماضية، دورات تدريبية حول مهارات التوظيف خلال الأشهر الماضية، وتم توزيع شهادات إتمام التدريب على الطلاب الذين اجتازوا الدورات التدريبية في مهارات التوظيف.

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دورات مهارات التوظيف (2)

دورات مهارات التوظيف (3)

دورات مهارات التوظيف (4)

دورات مهارات التوظيف (5)

دورات مهارات التوظيف (6)

دورات مهارات التوظيف (7)

دورات مهارات التوظيف (8)

دورات مهارات التوظيف (9)

دورات مهارات التوظيف (10)

دورات مهارات التوظيف (11)

دورات مهارات التوظيف (12)

دورات مهارات التوظيف (13)

دورات مهارات التوظيف (14)

دورات مهارات التوظيف (15)