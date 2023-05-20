الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة أستون فيلا، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف الريدز المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب أنفيلد، واعتمد كلوب على الدولي المصري محمد صلاح لقيادة الهجوم إلى جانب لويس دياز وكودي جاكبو.



ويحتاج ليفربول للفوز بالمباراة لمنافسة مانشستر يونايتد ونيوكاسل على أحد المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يملك الريدز 65 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يأتي أستون فيلا في المركز الثامن برصيد 57 نقطة.

ويبدأ ليفربول المباراة أمام أستون فيلا بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.