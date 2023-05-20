نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني: لا بديل للسلام إلا السلام

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار أنه لا بديل للسلام إلا السلام ولا مدخل للسلام إلا من باب الحوار.

وقال عقار، في بيان للشعب السوداني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية اليوم السبت " أتوجه برسالتي لقيادة قوات الدعم السريع: لا بديل لاستقرار السودان إلا عبر جيش مهني واحد وموحد، يراعي التعددية السودانية، تجربتنا أثبتت أن الحرب لا يوجد فيها منتصر والخاسر فيها هو الوطن، وإنه لا بديل غير الاستماع لصوت العقل والتعقل والجلوس بقلب مفتوح وعقل أكثر انفتاحا لتفاوض لا نرجو فيه غير مصلحة الوطن وسلامة وأمن المواطنين".

وأشار إلى تسخير كافة قدراته وبذل كافة استطاعته لاستكمال ما بدأه وزملائه للعمل على التوصل لإيقاف إطلاق نار دائم، ثم العمل على إيقاف الحرب بشكل مستدام، والعمل على تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية الواقعة على أبناء الشعب السوداني، العالقين في مناطق الحرب، والعالقين في المعابر، والنازحين واللاجئين، والعمل على استعادة الخدمات الأساسية وتوفير العون الإنساني من ماء وغذاء ودواء والإحتياجات الأساسية لكافة المتضررين من الحرب وللمواطنين والمواطنات في كافة أنحاء البلاد.

وأوضح أنه سيعمل وبشكل عاجل مع كافة أبناء الشعب السوداني والأصدقاء في المجتمع الإقليمي والدولي، وخصوصا مبادرة رؤساء دول الإيقاد والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وبقية أطراف المجتمع الدولي، على التنسيق فيما بينهم وحشد الدعم لإيقاف الحرب بشكل عادل ودائم يضمن السلام واستقرار طويل الأمد في السودان، ثم العمل على إعادة البناء والتعمير.

وشدد على العمل لاستكمال مسار التحول المدني الديمقراطي الذي رفعت راياته ثورة ديسمبر المجيدة علي أُسس تضمن مشاركة جميع السودانين دون إقصاء واستصحاب لتجارب وخبرات السودانين العديدة.