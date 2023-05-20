مكتبة مصر الجديدة تطلق حزمة ورش للأطفال والكبار والمرأة المعيلة

تطلق مكتبة مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى عدد من الفعاليات وورش العمل التى تستهدف الأطفال والكبار والمرأة المعيلة.

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة من بين هذه الانشطة والتى تنفذها مكتبة مصر الجديدة العامة التابعة للجمعية ورش الرسم للنشء والكبار يبدأ فعالياته من اليوم السبت ويوم الاثنين من الساعة 3 - 5 م بواقع حصة بالاسبوع ولمدة 4 حصص.

تعمل الورش لى تنمية هواية الطفل وتعليم الابعاد الفنية التلوين بالوان المية والزيت وقلم الرصاص وقلم الفحم ، يحاضر فيها الفنان التشكيلي احمد بيرو .

كما تقدم ورشة المسرح للكبار تقدمه فرقة بانوراما المسرحي، لتنمية مهارات المسرح والكتابة المسرحية للكبار يحاضر فيه الفنان - كريم قدرى، وبرنامج الورشة يشمل التعرف على عناصر العمل المسرحي ، وتنمية الخيال ، والتركيز، استدعاء المشاعر ، حرفية الممثل ، التعامل مع التوتر وكسر الخجل، الحكي و الارتجال ، تدريب الصوت والتعبير به، التمثيل الصامت ، كيفية العمل علي الدور وتفاصيل الشخصية ، مبادئ اخراج، كما تتضمن ورش إعداد لعرض مسرحى قصير ( إسكتشات ) الهدف من الورشة التعرف على عالم المسرح من كل جوانبه.

واشار حلمي إلى أن الورشة فيها معرفة عناصر المسرح ، وفيها كذلك ورشة الكتابة لمعرفة القصة والحبكة والتسلسل والبناء وفيها ورشة لاعداد الشخصية والتدريب على رسم شخصية و وظهورها للجمهور. وورشة حكي و ارتجال وتعلم افكار حوارنا و اداءنا وكلامنا .. فضلا عن ورشة مبادئ اخراج مسرحي المخرج للتعرف على اداء المخرج وادواته، بالاضافة إلى ألعاب الخيال و الحركة و اعداد الممثل المسرحي و غيره ، تنتهي بعروض مسرحية .

كما تقدم فرقة بانوراما المسرحية بالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة ورشة ( اعداد الممثل ) المستوى المتقدم لتنمية مهارات المسرح بواقع 8 محاضرات يحاضر فيها الورشة .. كريم قدري و محمد إسماعيل جلال.. الورشة ستشمل ورش تقنية (الأصوات.. التعبيرات.. الجسد و الحركة.. التعامل مع الموسيقى ، ورشة حكي و ارتجال عملي ورش التشخيص (الأنماط .. اعداد الشخصية .. الإعداد المسرحي ) ، ورشة مدارس التمثيل ورشة العرض ، وتوجه المكتبة بامكانية استقبال المواهب فى ورشة اعداد الممثل المتقدم بعد مقابلة شخصية مع المخرج الفنان كريم قدرى والفنان محمد اسماعيل.

كما تنفذ المكتبة ورشة لتعليم اصناعة منتجات الجلود تصمم وتنفذ بنفسك محفظة او شنطة بالاضافة الى تعرف على جميع الادوات المستخدمة فى شغل الجلود وامكان الشراء وذلك تحت اشراف المدربة الدكتورة منال سرحان.

وتنفذ المكتبة ورش لتعليم الخياطة والتفصيل وتصمصم الملابس ، وورشة لتعليم التصوير الفوتوغرافى نعرف تاريخ التصوير الضوئى - المصطلحات الفوتوغرفية - كيفية عمل الكاميرا - التكوين والرؤية الفنية - انواع التصوير الفوتوغرافى والفديو - انواع التصوير وانواع الكاميرات والعدسات - اوضاع الكاميرا وانماط الفوكس ومقياس الضوء - التصوير الليلى الفوتوغرافى فادى قديسى.

وقال حلمي إن مكتبة المستقبل التابعة للجمعية ايضا لها نصيب من ورش العمل من بينها دورة لتعليم الرسم للأطفال المستوى الأول والمستوى المتقدم ، ودورة المخترعين الصغار ، وهى دورة علمية للاطفال ، يتعلموا فيها بعض الاختراعات ويتعرفوا على خصائص كل اختراع ومن اخترعه وبماذا افاد البشرية ويصمموا مع المدربة نموذج عنه.

بينما تنفذ مكتبة مصر الجديدة للطفل ورشة اكتشاف نقاط التميز لديك وهى ورشة تهدف الى البحث داخل الذات عن نقاط القوه ونقاط الضعف وكيفيه استغلال هذه النقاط بشكل ايجابى يقدم الورشة الدكتورة ايمان ممتاز استشارى تنمية بشرية ، وورشة الكائنات الدقيقة أحد ورش علماء المستقبل وهم فريق يقدم الورشة العلمية بشكل تفاعلى مع الاطفال ، سوف يتعرف الطفل الكائنات الدقيقة (Microorganisms).