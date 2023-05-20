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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الزراعة" تستعد لانطلاق معرض زهور الربيع تحت شعار "100 مليون شجرة"

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم الدورة الـ90 من معرض زهور الربيع، والذي من المقرر أن يبدأ فعالياته الاسبوع القادم، ويستمر لمدة شهر بمقر المتحف الزراعي بالدقي.
 

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، لافتا إلى أنه يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنون، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.
 

وأضاف عزوز أن المعرض يقام تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير..لافتا إلى أن شعار المعرض هذا العام "100 مليون شجرة"، وسيتم توفير جميع أنواع شتلات الأشجار "الخشبية، الزينة، والمثمرة" بسعر التكلفة.

من ناحيته قال المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين بالوزارة إن العارضين يقومون بتجهيز الأجنحة الخاصة بهم لعرض منتجاتهم مشيرا إلى أن العمل جاري على قدم وساق استعدادا لافتتاح المعرض.


وأوضح أنه مازال الباب مفتوح أمام العارضين للاشتراك في معرض زهور الربيع، ويتم تلقي الطلبات يوميا بمقر إدارة المتحف الزراعي بالدقي.

يذكر أن معرض زهور الربيع يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.

معرض زهور الربيع المتحف الزراعي