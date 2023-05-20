قادة دول "G7" يؤكدون عزمهم على مواصلة دعم أوكرانيا

أكد قادة دول “G7” عزمهم على مواصلة دعم أوكرانيا في الصراع مع روسيا، كما أعربوا عن معارضتهم لـ"العسكرة" الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع السعي لإقامة "علاقات بناء" مع بكين.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر اليوم، عن قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة هيروشيما اليابانية.

وقال البيان إن دول المجموعة تعتزم تكثيف الخطوات نحو نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة، والسعي للوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.

وأكدت مجموعة السبع أنها تعارض "أي محاولات أحادية الجانب" لتغيير وضع الأراضي بالقوة في أي مكان في العالم، وأنها ستواصل دعم أوكرانيا واتخاذ إجراءات بهدف "زيادة التكاليف" التي تتحملها روسيا.