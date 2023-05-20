وكيل تعليم الأقصر يتفقد سير امتحانات الإعدادية بمدارس الزينية.. صور

واصل الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الثاني الثانوي، وذلك وفقاً لتعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتوجه خالد، إلى قرية العشي التابعة لإدارة الزينية لمتابعة اللجان الامتحانية هناك، وكان في استقباله صبحي يوسف مدير إدارة الزينية التعليمية، حيث تم إجراء جولة داخل مدارس "عبيد علي الإعدادية"، و"العشي الإعدادية، والعشي الثانوية المشتركة".

وأشاد خالد، بمستوى الانضباط داخل اللجان، حيث اطمأن إلى سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى، وإلى تطبيق كافة الإجراءات التي تمكن الطلاب بجميع اللجان في هدوء، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة إلى تحقيق الانضباط وبث الطمأنينة بين صفوف الطلاب داخل جميع اللجان، والتأكيد على ضرورة منع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو للمعلمين، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

كما توجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى إدارة البياضية لتفقد بعضاً من مدارسها والوقوف على حال سير العملية الامتحانية بمدارس الإدارة، حيث بدأت الزيارة بمدرسة محمد خير الابتدائية، مروراً بمدرسة الحبيل الإعدادية، وانتهت بمدرسة الشهيد سيد زكريا الثانوية.

وكان وكيل تعليم الأقصر، قد أجرى جولة داخل مدارس بإدارة الطود التعليمية، حيث تفقد سير أعمالل الامتحانات بمدرسة نجع الوحدة الإعدادية، تلتها مدرسة منشية النوبة، واختتم الجولة بمدرسه الطود الإعدادية، خلال متابعة أداء الطلاب لامتحانات مادتي العلوم وتكنولوجيا المعلومات، ومادة الدراسات الاجتماعية.

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جولة الزينية (1)

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جولة المدارس (11)

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جولة المدارس (15)

جولة المدارس (16)

جولة المدارس (17)

جولة المدارس (18)

جولة المدارس (19)

جولة المدارس

جولة مدارس اسنا (10)

جولة مدارس اسنا (11)

جولة مدارس اسنا (12)

جولة مدارس اسنا (13)

جولة مدارس القرنة (13)