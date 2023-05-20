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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سرقة سيارة تكشف عن عصابة لتقطيع السيارات المسروقة بعابدين

أرشيفيه
أرشيفيه
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كشفت أجهزة بالقاهرة ملابسات واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بعابدين وإعادة السيارة.

تلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (2 مفتاح سيارة – هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة السيارات بذات الأسلوب، واعترف بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف فى السيارتين بالبيع لدى عميليه ("سيئى النية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة)، تم ضبطهما وبحوزة أحدهما السيارة المستولى عليها، وبمواجهتهما أقر أحدهما بقيامه بتقطيع السيارات المستولى عليها والتصرف فى أجزائها بالبيع لتجار الخردة،  وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بأسلوب المفتاح المصطنع التعامل الفنى سرقة السيارات سرقة سيارة أحد المواطنين مديرية أمن القاهرة مزاولته نشاط إجرامى مفتاح سيارة قسم شرطة مصر القديمة قسم شرطة عابدين