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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

طعن سائق توك توك بسبب خلاف على الركن بعين شمس

أرشيفية
أرشيفية
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أقدم  شخصان على طعن سائق  توك توك بسلاح أبيض بسبب خلاف على ركن المركبة بمنطقة عين شمس.


تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح نافذة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالإنتقال وسؤاله إتهم كلٍ من (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات بينهم حول ركن مركبة "التوك توك" خاصته أمام محل المشكو فى حقهما وتعديا عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.
 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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