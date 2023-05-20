اليوم.. العرض العالمي لفيلم "وداعًا جوليا" بمهرجان كان السينمائي

يقام اليوم السبت، العرض العالمي الأول للفيلم السوداني “وداعًا جوليا” للمخرج محمد كردفاني، ضمن عروض مسابقة “نظرة ما” بمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ76.

"وداعًا جوليا" الفيلم الذي سيُعرض بعد أيام في مهرجان كانّ السينمائي (قسم "نظرة ما")، هو باكورة الأعمال الروائية الطويلة للمخرج السوداني محمّد كردفاني، ويسر مهرجان الجونة أن يقدمّه للجمهور في عرضه الشرق الأوسطي والشمال الأفريقي الأول، وذلك في إطار مشروعه لدعم الثقافة والفنون.

يصوّرالفيلم حكاية منى، مغنية متقاعدة من شمال السودان، تتستّر على جريمة قتل، قبل أن تحاول إصلاح حياتها مستضيفةً جوليا، وهي أرملة قتيل من جنوب السودان، في منزلها.