انطلاق الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء

شهدت مدارس التعليم الفني بشمال سيناء اليوم انطلاق الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنيةفي بمختلف مدارس التعليم الفني بشمال سيناء لطلاب شهادة الدبلومات الفنية بالمحافظة للعام الدراسي 2022-2023.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه يؤدي الامتحانات عدد 3871 طالبًا وطالبة «صناعي-تجاري- فندقي-زراعي» في عدد 22 لجنة على مستوي المحافظة.

وأشار رضوان إلى أن عدد طلبة الدبلومات الصناعية يبلغ 2276 طالبًا وطالبة، عدد طلبة المدارس التجارية 1044 طالبا وطالبة، عدد طلبة المدرسة الزراعية 468 طالبا وطالبة، وعدد طلبة المدرسة الفندقية 83 طالبا وطالبة.

وأكد رضوان انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية النظرية اعتبارًا من السبت القادم 27 مايو الجاري، حيث تم تجهيز واعداد اللجان، وتوفير 17 استراحة على مستوي المحافظة للملاحظين والمراقبين.