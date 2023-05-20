اختتام الدورة التدريبية لصقل مسئولي الأندية والمراكز بشمال سيناء

أداختتمت الإدارة الإستراتيجية بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء الدورة المكثفة لصقل العاملين بمراكز الشباب والأندية والتابعين للمديرية لإدارتي بئر العبد و رمانة.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب و الرياضة بشمال سيناء ، أن الدورة التدريبية لصقل قدرات العاملين بمراكز الشباب و الأندية لرفع مستوى الموظفين لتأدية العمل المجتمعي و تحقيق الغرض التي تسعي إليه وزارة الشباب و الرياضة ، والتي تدخل في خطة عمل أندية والمراكز 2023/2024، وذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ،

والجدير بالذكر تم تنفيذ الدورة التدريبية علي مدار يومين ،

و تم عقد التدريب الذي يستهدف العاملين بمراكز الشباب و الاندية (مسئول الخطة – المخازن – العضوية -والمشرف المالى ) من خلال رفع مهارات التواصل الفعال ، و كيفية وضع الخطة ، و كيفية الترويج للأنشطة ، و ذلك بحضور عزيزة محمود مدير الإدارة الاستراتيجية ، و أحمد عطوة مدير إدارة الهيئات ، و علاء مؤمن مسئول المخازن بالمديرية ، و علاء الجغنة مسئول التفتيش المالي بالمديرية

تطرق التدريب إلى الأولويات و المستهدفات التي ترغب وزارة الشباب و الرياضة فى تحقيقها ضمن برنامج عمل الحكومة و رؤية مصر 2023 تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ، و ذلك من خلال تنفيذ حزمة الأنشطة و البرامج المختلفة الهادفة إلى تمكين و صقل مهارات الشباب و بناء قدراتهم، و تكثيف البرامج الشبابية و الرياضية المقدمة.

كما قدمت " عزيزة محمود مديرة ادارة الإستراتيجية ,عرضاً تفصيلياً حول نتائج المشروعات التي نفذتها الوزارة العام الماضي ، و التصور المتعلق ببرامج الوزارة العام المقبل من حيث الأهداف و آليات التنفيذ ، و الأماكن المحددة لها ، و إعداد النشء و الشباب المستهدف مشاركتهم ، و ذلك وفق رؤية و استراتيجية الوزارة .

جدير بالذكر أن الأندية و المراكز تعمل كمراكز خدمة مجتمعية بالمحافظات ، فهي أماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية من خلال إستخدام التقنيات الرياضة .