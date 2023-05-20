النكبة العربية.. 75 عامًا من المذابح الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

أطنان من الكلام، كتبت عن القضية الفلسطينية على مدار ٧٥ عاما هي عمر النكبة التي تحل ذكراها هذه الأيام، ولم ينل الشعب الأبي حقه حتى الآن، وقد مرت القضية بتحولات كبيرة، خلال العقود الماضية وتأثرت تأثرا مباشرا بالتطورات على الساحة العربية النابضة بالتغيرات المتلاحقة والمتسارعة.

ونستعرض في النقاط التالية أبرز المذابح الإسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني:

مذبحة بلدة الشيخ في ٣١ ديسمبر ١٩٤٧ اقتحمت عصابات الهاجاناه، قرية بلدة الشيخ المسماه حاليا بـ"تل جنان" واستشهد ٦٠٠ إنسان.

مذبحة دير ياسين في ٩ أبريل ١٩٤٨ ارتكبتها جماعات أرجون وشتيرن، واستشهد ما بين ٢٥٠ و٣٦٠ فلسطينيا.

مذبحة قرية أبو شوشة في ١٤ مايو ١٩٤٨ واستشهد فيها ٥٠ شهيدا من النساء والرجال والشيوخ والأطفال ضربت رؤوس العديد منهم بالبلطات.

مذبحة الطنطورة في ٢٣ مايو ١٩٤٨ هاجمت كتيبة ٣٣ التابعة للواء الكسندروني، واستشهد ٩٠ فلسطينيا دفنوا في حفرة كبيرة.

مذبحة قبية في ١٤ أكتوبر ١٩٥٣ ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتطويق قرية قبية (كان عدد سكانها يوم المذبحة حوالي ٢٠٠ شخص) بقوة قوامها حوالي ٦٠٠ جندي، واستشهد فيها ٦٧ شهيدًا.

مذبحة خان يونس في ٣ نوفمبر ١٩٥٦ ضد اللاجئين الفلسطينيين، راح ضحيتها أكثر من ٢٥٠ فلسطينيا.

وفي نفس المخيم وبعد تسعة أيام من المجزرة الأولى ١٢/١١/١٩٥٦ نفذ جيش الاحتلال مجزرة أخرى راح ضحيتها نحو ٢٧٥ شهيدًا من المدنيين في نفس المخيم، كما قُتل أكثر من مائة فلسطيني آخر من سكان مخيم رفح للاجئين في نفس اليوم.

مذبحة كفر قاسم في ٢٩ أكتوبر ١٩٥٦ نفذت هذه المذبحة، عشية العدوان الثلاثي على مصر، حيث قام جنود الاحتلال بجمع عمال القرية العائدين من مزارعهم وأماكن عملهم في الخامسة من مساء ذلك اليوم، وقاموا بإعدامهم بدم بارد، فكانت النتيجة ٤٩ شهيدا.

مذبحة القدس في يونيو ١٩٦٧ أمطرت قوات الاحتلال القدس بالقنابل المحرقة، مما أدى إلى استشهاد حوالي (٣٠٠) من المدنيين.

مذبحة صبرا وشاتيلا في ١٦- ١٨ سبتمبر ١٩٨٢ ضد اللاجئين الفلسطينيين وراح ضحيتها ١٥٠٠ شهيد من الفلسطينيين واللبنانيين العزل.

مذبحة المسجد الأقصى في ٨ أكتوبر ١٩٩٠ اشتبك متطرفون يهود مع أهالي القدس لمنع المتطرفين اليهود من تدنيس المسجد الأقصى؛ وتدخل جنود الاحتلال وفتحوا النار على المصلين؛ مما أدى إلى استشهاد أكثر من ٢١ شهيدا.

مذبحة الحرم الإبراهيمي في ٢٥ فبراير ١٩٩٤ حيث أطلق النار على المصلين في المسجد الإبراهيمي أثناء أدائهم صلاة فجر يوم جمعة في شهر رمضان، وقتل ٢٩ مصليًا وجرح ١٥٠ آخرون.

مذبحة جنين في ١ أبريل ٢٠٠٢ واستمرت ١٠ أيام واستشهد خلالها ٥٨ فلسطينيا.