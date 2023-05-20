موسكو: تهديدات واشنطن لجورجيا تبدو غريبة

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفيرتشوك، بأن التهديدات الأمريكية لجورجيا بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا تبدو غريبة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال أوفيرتشوك: "إلغاء التأشيرات للمواطنين الجورجيين لزيارة روسيا الاتحادية، وكذلك استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين بلدينا، ما هي إلا أمور إنسانية بحتة".

وأضاف أن حوالي مليون روسي لهم صلات أو جذور في جورجيا، ولهذا السبب وحده، كان ينبغي على واشنطن الترحيب بالتقارير عن استئناف الرحلات الجوية المباشر بين البلدين.

واعتبارا من 15 مايو، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلغاء نظام التأشيرات للمواطنين الجورجيين.

وأوضحت موسكو، أن القرارات المتخذة تتماشى مع نهج روسيا المبدئي المتمثل في تسهيل شروط الاتصال والتواصل بين الروس والجورجيين باستمرار، على الرغم من غياب العلاقات الدبلوماسية.

وحصلت شركة الخطوط الجوية الجورجية، على إذن للسفر إلى روسيا وستبدأ الرحلات إلى هناك اعتبارا من 20 مايو.

ومن جانبها، هددت الولايات المتحدة الشركات الجورجية، بفرض عقوبات عليها في حال تم استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن استئناف الحركة الجوية بين روسيا وجورجيا، سيكون موضع قلق متزايد للولايات المتحدة ودول غربية أخرى.