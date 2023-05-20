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السبت 20 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

التربية والتعليم بالجيزة في متابعات مستمرة لجاهزية امتحانات الشهادة الإعدادية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة وجميع مدراء عموم الجيزة  لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والكنترولات؛ للوقوف على مدى جاهزية استقبال امتحانات الشهادة الإعدادية والتى ستنطلق اليوم.

وذلك بناءً تعليمات السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة؛ لتكون جميع اللجان على أتم استعداد لاستقبال أبنائنا الطلاب وتوفير أقصى درجات الراحة والهدوء والانضباط

وفى ضوء ذلك فقد أصدر أشرف سلومة تعليماته لجميع مدراء تعليم الجيزة بالعمل على قدم وساق وتكثيف المتابعات وإعطاء تمام جاهزية اللجان والعمل على الحل الفورى لإزالة المعوقات وحل المشكلات لحسن سير المنظومة الامتحانية

وفى سياق متصل فقد تابع السيد وكيل الوزارة إدارتى شمال والدقى وتفقد جاهزية لجان رفاعة الطهطاوي الابتدائية وأحمد زويل الاعداديه والمستقبل الإعدادية واطمئن على الإضاءة والتهوية ونظافة اللجان الفرعية  وكذلك تعقيمها واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من نظافة وتعقيم الحمامات. 
كما تابع سيادته الكنترولات ومدى جاهزيتها وتوفير جميع احتياجاتها اللازمة لأداء عملها فى جو هادئ ومريح.

كما تابعت الأستاذة سمية الخطيب وكيل المديرية إدارتى الهرم وجنوب وتفقدت سيادتها جاهزية اللجان والكنترولات والنظافة العامة والتعقيم والإجراءات الاحترازية.

ونبه سلومة مشددًا على دور أمن اللجان الهام فى ضرورة عدم السماح لأي طالب أو طالبة باصطحاب الهاتف المحمول أو أي وسائل إتصالات؛ حرصًا على مصلحة الطالب حتى لا يتعرض إلى المساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

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